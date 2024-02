O leitor pode separar o baralho ou outro jogo da sua escolha, pois o fim de semana não terá o tempo ideal para quem vai passar os dias no Litoral Norte. A previsão é de instabilidade e pancadas de chuva, por conta da circulação de vento úmido vindo do oceano. No Litoral Sul, o tempo também fica instável, mas podem ocorrer aberturas de sol pela manhã, com a chuva se intensificando no período da tarde.