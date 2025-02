Sob influência de nova onda de calor, RS terá final de semana quente e de tempo firme

No Litoral Norte e Sul, os índices nos termômetros chegam próximos aos 30º. Jefferson Botega / Agencia RBS

O final de semana dos gaúchos será de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. O destaque fica para o calor intenso, com elevação das temperaturas, principalmente nas regiões da Campanha, Fronteira Oeste, Centro, além de municípios das Missões e do Planalto.

De acordo com a Climatempo, no sábado (22), terá início a terceira onda de calor do ano observada no Estado, e a quarta no Brasil. O fenômeno meteorológico deve se estender até a quinta-feira (27).

Ao longo das horas, o sol aparece entre nebulosidade variável. Não há previsão de chuva significativa.

Quem deseja curtir esses dias nas praias gaúchas deve encontrar céu aberto, com termômetros chegando próximos aos 30º. Nas demais áreas, a sensação térmica deve se aproximar dos 35ºC.

O domingo (23) deverá ter uma subida um pouco mais acentuada na temperatura. O tempo segue firme e uma massa de ar quente ganha força. Os termômetros podem ultrapassar os 35ºC.

Leia Mais Terceira onda de calor? Quando temperatura volta a subir no RS

Veja a previsão para a sua região neste sábado:

Região Metropolitana

O sábado será de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 20ºC e 33ºC.

Campanha

Previsão do tempo indica que o dia será de sol entre muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Bagé, a mínima atinge os 22ºC e a máxima, os 31ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Uruguaiana, os índices nos termômetros ficam entre os 23ºC e os 32ºC.

Litoral Norte

A região deve observar sábado de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Capão da Canoa, a temperatura fica entre 22ºC e 27ºC.

Litoral Sul

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Rio Grande, a mínima atinge os 22ºC e a máxima, os 29ºC.

Região Central

É esperado que o dia seja de sol entre muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com nebulosidade, mas não chove. Em Santa Maria, os termômetros ficam entre 21ºC e 32ºC.

Região Noroeste

A previsão do tempo para sábado é de sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 22ºC e 33ºC.

Região Norte

Sábado será de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Em Passo Fundo, a mínima atinge os 19ºC e a máxima, os 30ºC.

Região Sul

É esperado que o dia seja de sol entre muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Canguçu, a temperatura varia entre 20ºC e 28ºC.

Serra

Sábado de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 17ºC e 30ºC.

Veja a previsão para a sua região neste domingo:

Região Metropolitana

O domingo será ensolarado o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 21ºC e 31ºC.

Campanha

A previsão do tempo para domingo é de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Bagé, a mínima atinge os 20ºC e a máxima, os 31ºC.

Fronteira Oeste

Região deve observar um domingo de sol, com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. Em Uruguaiana, os índices nos termômetros ficam entre os 23ºC e os 34ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Capão da Canoa, a temperatura fica entre 19ºC e 27ºC.

Litoral Sul

É esperado dia de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com nebulosidade, mas não chove. Em Rio Grande, a mínima atinge os 23ºC e a máxima, os 29ºC.

Região Central

A previsão do tempo para domingo é de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Santa Maria, os termômetros ficam entre 19ºC e 32ºC.

Região Noroeste

Domingo de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 23ºC e 34ºC.

Região Norte

Amanhece com nevoeiro, mas tempo ensolarado predomina durante o domingo. Noite será de céu limpo. Em Passo Fundo, a mínima atinge os 20ºC e a máxima, os 31ºC.

Região Sul

Dia de sol entre muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com nebulosidade, mas não chove. Em Canguçu, a temperatura varia entre 18ºC e 28ºC.

Serra

Previsão do tempo indica que o domingo será ensolarado. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 18ºC e 31ºC.

*Produção: Carolina Dill