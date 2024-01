A tempestade da última terça-feira (16) assustou os gaúchos. As fortes rajadas de vento e o aguaceiro afetaram mais de 50 municípios de diferentes regiões. Apesar de ter sido prevista, a condição foi mais preocupante do que o esperado. Em 48 horas, algumas cidades chegaram a registrar volumes de chuva iguais ou superiores à média esperada para todo o mês de janeiro, como ocorreu em Ijuí, onde a chuva de dois dias foi 15% maior do que o estimado para janeiro.