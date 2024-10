Ao observar árvores pela cidade, você saberia identificar qual delas é uma figueira, um ipê ou um guapuruvu? Ian Oliveira da Silveira, sete anos, precisou apenas de uma rápida olhada para responder à pergunta do repórter fotográfico de Zero Hora sobre a que estava em nossa frente no Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, na tarde da última quarta-feira (9).