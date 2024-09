Fumaça muda a rotina nas escolas e estimula projetos de educação ambiental

Situado a milhares de quilômetros do Amazonas, Pará e Mato Grosso, que concentram as principais queimadas dos últimos meses, o Rio Grande do Sul tem mantido o céu cinza nas últimas semanas mesmo em dias de tempo bom. O motivo é o corredor de fumaça que traz os vestígios desses incêndios para o Estado. Nas escolas, a rotina já mudou: enquanto redes de ensino orientam para cuidados como evitar atividades ao ar livre, alguns projetos de educação ambiental têm tido reforço diante do fenômeno.