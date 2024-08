Em sua nona semana, a Caravana de Direitos na Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul segue com atendimentos jurídicos gratuitos à população afetada pela enchente de maio. A missão também oferece auxílio psicológico e social. Entre segunda (26) e sexta-feira (30), sete cidades recebem as caravanas: Candelária, Cerro Branco, Paraíso do Sul, Maquiné, Charqueadas, Rolante e Porto Alegre.