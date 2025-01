José Boto, do Flamengo, reflete sobre base no Brasil: 'Erram em formar atletas como na Europa'

O português José Boto deu sua primeira entrevista coletiva como diretor de futebol do Flamengo na tarde desta segunda-feira. Um dos assuntos abordados por ele foi a formação de jogadores no Brasil. Boto criticou a tentativa de replicar um modelo europeu na base, e falou sobre retomar as características do futebol brasileiro e de deixar os jovens livres para experimentarem no campo.