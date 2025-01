Jovem de 20 anos morre afogado na região da Prainha, em Torres

O Corpo de Bombeiros confirmou, na tarde desta segunda-feira (30), a segunda morte por afogamento em águas salgadas do Litoral Norte desde o início da Operação Verão Total RS. Trata-se de um jovem de 20 anos, que morreu no final da manhã na região da Prainha, em Torres.

Segundo os bombeiros, ele estava no mar junto com a irmã, de 21 anos, em uma área sem guarda-vidas e com demarcação de bandeira preta. A identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.

Os bombeiros relataram que foram feitas manobras de reanimação no jovem até a chegada do SAMU. Porém, ele acabou morrendo no local.

Já a irmã foi socorrida e encaminhada para atendimento médico em um hospital do Litoral Norte. Ela não corre risco de morrer, conforme a corporação.

Balanço da Operação Verão

Essa foi a segunda morte registrada em águas salgadas no Rio Grande do Sul desde o início da Operação Verão, em 21 de dezembro. A primeira havia sido confirmada durante a manhã desta segunda-feira, em Arroio do Sal.

Em águas doces, são quatro vítimas até o momento. Nenhum dos casos em área própria para banho.

O Corpo de Bombeiros reforça a orientação para que os banhistas utilizem apenas áreas onde haja cobertura de guarda-vidas.

Falta de contingente e estrutura no Litoral

O bombeiro militar e coordenador-geral da Associação dos Bombeiros Militares do Estado, sargento Jeferson França, disse a Zero Hora que o efetivo de guarda-vidas não é suficiente à beira-mar. Entre os cenários mais críticos, estão Imbé, Arroio do Sal e Torres, cidades em que foram registrados os dois primeiros óbitos por afogamento em águas salgadas desta temporada.

Em relação ao município de Torres, o coordenador da associação relatou ainda que há problemas estruturais, como a falta de guaritas.

— Temos uma certa defasagem de guarda-vidas. Temos cerca de mil, quando o ideal seria ter 1,2 mil. Além disso, a estrutura de guaritas é um problema nessas cidades. Em Torres, inclusive, não tem oito guaritas instaladas, o que prejudica o trabalho dos profissionais — apontou.

A falta de guaritas foi denunciada pela Associação dos Bombeiros Militares ao Ministério Público (MP) no início deste mês. O órgão solicitou mais informações à prefeitura do município.