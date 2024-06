Em cenário atípico vivido no RS, crianças com transtorno de espectro autista passam por readaptação

A rotina de grande parte dos gaúchos mudou desde o início de maio, pela enchente histórica que atingiu o Estado. Escolas fechadas, ruas cheias de entulho, um abrigo no lugar de casa. Se qualquer um teria dificuldade na adaptação, para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) a situação requer ainda mais atenção. Neste contexto, o Dia do Orgulho Autista, celebrado nesta terça-feira (18), é uma data importante para reconhecer as conquistas e refletir sobre no que ainda é preciso avançar.