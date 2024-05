A pressa para abandonar a casa onde a rua alagou, a ida a um abrigo ou a um lar temporário, até situações menos bruscas, como o cancelamento das aulas e de outras atividades do dia a dia, cenários vistos durante as enchentes no Rio Grande do Sul, são mudanças de rotina que podem causar aflição em pessoas com transtorno do espectro do autismo (TEA). Para amenizar o desconforto com a bagunça gerada pelos estragos da tragédia, é importante que familiares garantam um mínimo de previsibilidade aos autistas.