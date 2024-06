Idealizado pela diretora adjunta do Departamento da Diversidade Sexual e Gênero, da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado, Gloria Crystal, o primeiro abrigo destinado ao público LGBT+ de Porto Alegre fica localizado no bairro Glória. Inicialmente, funcionava em uma creche desativada, mas, com o aumento da demanda, uma casa grande, que foi disponibilizada solidariamente, agora abriga quase 40 pessoas.