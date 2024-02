O Carnaval é uma das épocas do ano mais aguardadas para quem deseja curtir os bloquinhos de rua e os desfiles de escolas de samba. No entanto, para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), o momento pode ser desafiador, pois a folia é marcada por músicas altas, fantasias elaboradas e aglomerações, que podem causar desconforto.