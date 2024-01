Ela certifica que o caminho é longo. Já passou por situações constrangedoras, olhares julgadores silenciosos e atos de desrespeito. Soma-se a isso o fato de viver em um país campeão, por 15 anos seguidos, de transfobia letal do mundo, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra). Lauri Miranda Silva, no entanto, desafiou o cenário e os preconceitos. Tornou-se a primeira mulher trans a concluir um doutorado em História no Brasil, conforme a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).