Com 14 minutos de fogos de artifício e muito pagode, 2024 chegou em grande estilo em Torres. Assim que o relógio marcou meia-noite, o público abriu as garrafas, brindou e tomou banhos de espumante. A cidade promoveu uma programação gratuita na Praia Grande entre a noite deste domingo (31) e a madrugada desta segunda-feira (1º) para recepcionar o novo ano – a maior do litoral gaúcho. A contagem regressiva ficou por conta da Turma do Pagode, que foi recebida com entusiasmo pelo público.