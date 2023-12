Com 22 anos de carreira, a dupla pop gaúcha Claus e Vanessa mergulha em suas origens — o clima praiano e a essência vibrante do pop — e apresenta o novo álbum, Natural, gravado em novembro no beach club Feeling Lounge, em Santo Antônio de Lisboa, Santa Catarina. O disco, registrado em tom intimista, já está disponível nas plataformas digitais.