A voz marcante da gaúcha Tati Portella, 41 anos, ficou conhecida nos anos 2000, quando foi vocalista da Chimarruts, emplacando sucessos como Versos Simples, Do Lado de Cá e Floripa. A partir de 2017, a cantora e compositora deu os primeiros passos na carreira solo, coroada com a abertura do show do Coldplay em Porto Alegre naquele ano. Em 2019, lançou seu primeiro disco solo, Impermanência. Há quatro meses, Tati virou mãe da Aurora e, cada vez mais, busca estabelecer parcerias com nomes fortes do reggae nacional. Neste bate-papo, ela fala sobre seus projetos e o que aprendeu com a maternidade.