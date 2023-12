A celebração do Natal ocorre na próxima segunda-feira (25). O feriado causa alterações no funcionamento de alguns serviços em Porto Alegre. No domingo (24), empresas do comércio que seguem a Convenção Coletiva de Trabalho do Sindilojas vão funcionar até as 18h (em shoppings e centros comerciais) e 19h (lojas de rua). Todas estarão fechadas no dia 25.