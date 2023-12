O feriadão de Natal no Rio Grande do Sul será de tempo instável e bastante chuva. Diferente do último final de semana, quando as máximas se aproximaram dos 40ºC, a temperatura durante a folga prolongada não será tão extrema. A previsão é de períodos de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva para todo o Estado, podendo haver alguns momentos de sol e tempo firme.