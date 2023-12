Apresentar a cultura gaúcha nas redes sociais é o mote do conteúdo das páginas do O Mundo do CTG. Criado por Juarez Paiva, 32 anos, instrutor de danças tradicionais e coreográfo, o projeto começou em março de 2020, início da pandemia. Para ele, a ideia saiu do papel em um período em que não havia possibilidade de exercer seu trabalho.