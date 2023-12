Uma das mais belas danças tradicionais gaúchas, a do pau de fitas, ficou emocionante ao incluir a participação de cadeirantes durante apresentação realizada, no último final de semana, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Charrua, em Foz do Iguaçu, no Paraná. A criação é do coreógrafo gaúcho Alex Balaka. A coreografia foi desenvolvida para a invernada juvenil.