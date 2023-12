O último final de semana foi de festa no Departamento de Tradições Gaúchas (DTG) Poncho Verde, em Panambi, no noroeste do Estado. Em comemoração ao título de campeão das Danças Tradicionais Força A, principal modalidade do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart), os Taurianos – nome da invernada artística adulta – saíram pelas ruas da cidade em carreata no sábado (3). Em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, integrantes festejaram ao som das músicas que foram apresentadas no tablado do evento.