O tempo firme e a temperatura agradável — por volta dos 25ºC —, deste sábado (25), em Santa Cruz do Sul, contribuiu para a festa dos tradicionalistas. A 36ª edição do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart) reúne representantes de Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) de todo o Estado no Parque da Oktoberfest.