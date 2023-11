Riscos de giz marcam o tablado do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Rancho da Saudade, de Cachoeirinha. O tamanho da área desenhada corresponde ao tablado do Ginásio Poliesportivo do Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul, onde ocorrem as apresentações da modalidade Danças Tradicionais Força A.