O ano de 2023 tem muitos motivos para comemoração na mais antiga entidade tradicionalista de Caxias do Sul. O Rincão da Lealdade completou 70 anos de fundação no último dia 29 de outubro, mas o presente veio um pouco antes, já que em 29 de setembro foi publicado no Diário Oficial do Estado o termo de cessão de uso da área histórica onde está localizado o CTG, às margens da BR-116.