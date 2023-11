Uma cena inusitada e romântica marcou a sexta-feira (3) no CTG Felipe Portinho, de Marau, no Norte do RS. O empresário Guilherme Belegante Nervo, de 24 anos, decidiu pedir a namorada, Karla Gabriela Lunelli, de 23, em casamento. O gesto ocorreu durante a apresentação da nova coreografia da invernada adulta.