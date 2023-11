A 36ª edição do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart) começa na noite desta sexta-feira (24), em Santa Cruz do Sul. A disputa reúne representantes de Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) de todo o Estado. Cerca de 4,6 mil competidores estarão concorrendo em apresentações individuais ou coletivas nas mais de 20 modalidades, como danças tradicionais, dança de salão, canto, declamação, trova e chula. A expectativa é de que pelo menos 35 mil pessoas circulem no Parque da Oktoberfest (Rua Galvão Costa, 755), nos três dias.