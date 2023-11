Desafio da sociedade nos tempos atuais, o drama da fome foi levado ao palco do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart), em Santa Cruz do Sul, no último final de semana, pelo Centro Nativista Boitatá, de São Borja. A criação foi do coreógrafo Alex Balaka, vencedor nas modalidades coreografia de entrada e de saída, pelo DTG Ponche Verde, de Panambi, primeiro colocado nas danças tradicionais.