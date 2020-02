"Me chame pelo meu nome" Rafael trocou de nome e gênero e agora pode ser peão no CTG: "Ainda criança, me imaginava como adulto homem" O vigilante de 31 anos é uma das 260 pessoas que, beneficiadas pela decisão do STF de maio de 2018, encaminharam a mudança nos cartórios do RS. No Brasil, 6 mil já fizeram o mesmo