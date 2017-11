Na terça-feira (31), a Apple divulgou os seus novos aparelhos e seus respectivos preços. O iPhone 8 e Plus e o iPhone X chegam ao Brasil com status de artigo de luxo com preços entre R$3.9 mil e R$7.799,00. Mas você sabe o que da para fazer com o valor exorbitantes dos celulares? GaúchaZH pesquisou o que você pode fazer com os preços dos novos aparelhos da Apple, confira:

Viajem para Nova York para uma pessoa

Com uma boa programação, as passagens de ida e volta para a cidade americana custam em torno de R$2.400 para uma pessoa. É possível ficar em uma acomodação em um dos lugares mais badalados de Nova York, o Upper West Side, de frente para o Central Park, por R$ 1.900 por hóspede. E o melhor: por R$3.270 tem como comprar um iPhone X de 256gb.

Ano Novo no Rio de Janeiro

Apesar de ser uma das épocas mais caras do ano para visitar a cidade maravilhosa, é possível ficar até em hotel de luxo com o valor dos aparelhos da Apple! As passagens saem por R$500,00 por pessoa. Um hotel em Copacabana com café da manhã incluso sai por R$850. Caso você queria algo mais sofisticado, é possível passar até duas noites no hotel Fasano, o mais caro do Rio de Janeiro. E ainda sobra um dinheiro para, claro, visitar o Cristo Redentor!

Garrafas de espumante

Se o assunto é luxo, essa bebida não poderia ficar de fora. Com os iPhones 8 e Plus, é possível comprar entre 40 e 60 garrafas de um dos espumantes mais caros do mercado. Já entre os dois modelos do iPhone X, o número aumenta para 85. É mole?

Cestas básicas

Nesse final de ano, que tal juntar os amigos e fazer uma doação? Com os valores dos aparelhos, podem ser feitas doações entre 9 e 17 cestas básicas.

Netflix para sempre

Com base no valor da conta básica do serviço de stream, o valor do Iphone 8 corresponde a 13 anos de Netflix pago. Já o aparelho na versão Plus pode pagar até 19 anos. Com o X versão 64gb, você não precisaria se preocupar com o valor por 25 anos. Na versão 256gb, esse número chega a 28 anos. É muito Netflix!

Show do Coldplay na Capital

A banda britânica faz o seu primeiro show em Porto Alegre no dia 11 de novembro, na Arena do Grêmio. Os ingressos restantes para ver o a banda de Chris Martin são da área premium, com valor de R$1.5. O iPhone 8 tem o mesmo valor que 3 ingressos para ver o quarteto. O iPhone X permite até 4 ingressos.

A internet também não deixou passar os valores acima da média para a maioria dos brasileiros. Confira as melhores reações aos valores dos aparelhos: