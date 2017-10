Novo iPhone X foi apresentado em setembro Justin Sullivan / Getty Images/AFP

A Apple divulgou nesta terça-feira (31) os preços oficiais do novo iPhone X, que podem ser conferidos na Apple Store, loja oficial da empresa. Apresentados em setembro, o novo iPhone X (lê-se 10, como um algarismo romano, não "x") faz referência aos 10 anos de lançamento do primeiro iPhone, em 2007. O smartphone comemorativo tem "borda infinita" e não conta com o famoso botão Home, na parte frontal.

— É o maior salto (tecnológico) desde o primeiro iPhone — divulgou a empresa.

Com preço anunciado de US$ 999 nos Estados Unidos, no Brasil o modelo com capacidade de 256 GB custará R$ 7.799 e o com 64 GB sai por R$ 6.999,00.