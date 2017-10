Alguns dos principais sites de compra eletrônica disponibilizaram, nesta sexta (27), a pré-venda do iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Os novos celulares da Apple devem começar a ser comercializados oficialmente no próximo dia 3 de novembro. Os valores dos aparelhos oscilam entre 3,9 e 5,4 mil reais.

O iPhone 8 cinza, de 64GB, pode ser encontrado por R$ 3.999, enquanto a versão Plus do mesmo aparelho com 256 GB chega a R$ 5.399. Confira a média dos valores:

iPhone 8 de 64 GB: R$ 3.999

iPhone 8 de 256 GB: R$ 4.799

iPhone 8 Plus de 64 GB: R$ 4.599

iPhone 8 Plus de 256 GB: R$ 5.399

Entre as novidades das novas versões dos celulares Apple, estão a possibilidade de carregamento sem fio e o desbloqueio da tela através de reconhecimento facial.