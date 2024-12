Fórmula E volta ao Brasil e movimenta São Paulo

Monopostos da Fórmula E voltam ao Sambódromo do Anhembi. Fórmula E / Divulgação

Os monopostos da Fórmula E voltam ao Brasil. Pela terceira vez, os monopostos da Fórmula E movimentam o Sambódromo do Anhembi na abertura da temporada 11 do Mundial de Fórmula E, o E-Prix São Paulo. Será a estreia em competição do novo carro de corrida, o GEN3 Evo, que combina desempenho, sustentabilidade e eficiência, e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 1,86 segundos.

O circuito preparado na área do sambódromo e seu entorno transformou a avenida do samba em pista de corrida. Com longas retas, curvas sinuosas e chicanes, o traçado exige fortes freadas que regeneram energia para alimentação das baterias dos monopostos.

Os treinos livres do E-Prix São Paulo ocorrem nesta sexta-feira (6). Os 22 carros e pilotos de 11 equipes voltam à pista no sábado, pela manhã, terão a prova classificatória. Com largada no interior do sambódromo, a corrida começará as 14h com uma hora e meia de duração.

Prova de São Paulo foi uma das com maior público.

O mundial da Formula E chega a temporada 11 com provas em 11 cidades e 16 corridas nos principais centros urbanos do mundo. Depois dos testes de pré-temporada, os carros de corrida GEN3 Evo estreiam na pista do Sambódromo paulista.

O novo monoposto acelera de 0-100 km/h em apenas 1,86 segundo. Não é apenas o monoposto mais rápido da FIA, mas também supera os atuais carros de F1 em 30% em aceleração. Em relação ao anterior, a aceleração é 36% superior.

Caracteristicas do GEN3

Nova geração GEN3 Evo chega a velocidade de 322 km/h. Fórmula E / Divulgação

A nova carroceria reforçada do GEN3 EVO melhora a aerodinâmica e a durabilidade, com nariz mais fino, novas asas dianteiras e apêndices traseiros. Com 5,02 m de comprimento e 1,70 m de largura, o peso é de 859 quilos. A potência máxima disponível é de 350 kW, cerca de 476,5 cv, e velocidade máxima de 322 km/h.

A regeneração de energia durante frenagens chega a 600 kW, o que representa capacidade de gerar 50% da energia necessária durante a corrida.

A potência e tempos de recarga ultra-rápidos, com nova tecnologia (ainda sendo desenvolvida), entrega 600 kW em apenas 30 segundos.

O GEN3 é o tipo Fórmula mais eficiente da história, com motorização elétrica com eficiência superior a 90%, contra 40% da eficiência típica de motores a combustão convencionais.

Pela primeira vez, a tração integral estará disponível durante momentos selecionados dos finais-de-semana de corrida, proporcionando aos pilotos um maior controle e aceleração em situações cruciais.



A capacidade ampliada com tração integral (AWD) estará disponível em momentos-chave da corrida, incluindo duelos de classificação, largada e Modo Ataque.

Lucas de Grassi foi campeão da Fórmula E em 2016/17.

O Lucas Di Grassi é o brasileiro na Fórmula E. Campeão na temporada 2016/17, Di Grassi é um dos pilotos mais conhecidos e respeitados da categoria e integra a equipe ABT que utiliza motores Lola/Yamaha.

Força da Nissan

Equipe Nissan quer repetir o bom desempenho em São Paulo.

A Equipe Nissan de Fórmula E contará com dois pilotos experientes e conhecidos. Oliver Rowland, que ficou em quarto lugar no Campeonato de Pilotos 2023/2024, e Norman Nato, que retorna. O brasileiro Sérgio Sette Câmara é o piloto reserva e de simulador da equipe Nissan.

O evento da última temporada em São Paulo assistiu Rowland fazer uma notável ultrapassagem dupla na última curva da volta final para garantir um brilhante pódio para a equipe. O desempenho foi uma das muitas exibições marcantes do britânico na 10ª temporada, onde subiu ao pódio em sete ocasiões, incluindo vitórias em corridas em Misano e Londres.

- Os testes com o carro GEN3 Evo foram intensos, mas aprendemos muito, especialmente sobre os novos pneus e o sistema de tração integral”, afirma o diretor geral e chefe da Equipe Nissan de Fórmula E, Tommaso Volpe, que destaca o trabalho duro realizado nos últimos meses.

Volpe lembra a prova de 2024 no país, quando Oliver garantiu o pódio com impressionante ultrapassagem dupla na última curva. Sobre o circuito de São Paulo ressalta que é muito particular, diferente de muitos outros do calendário. O desenho é de alta velocidade, com freadas bruscas e baixa aderência, o que será um desafio começar a campanha lá, principalmente com os carros novos.

O piloto Oliver Rowland espera provar na pista os resultados dos testes de pré-temporada em Madrid com o melhor desempenho possível. Lembrou que não teve uma qualificação mais forte, “mas mostramos um ritmo excelente durante a corrida para chegar ao pódio”.

Norman Nato gosta da pista e do local e está confiante de que possa ter um bom desempenho. Destaca que os testes em Madrid correram bem, mas “as condições de corrida são sempre muito diferentes, por isso será bom ver onde nos comparamos com os nossos concorrentes. Temos trabalhado duro para estarmos o mais preparados possível para São Paulo, tentando entender os novos pneus, ajustar a configuração para treinos classificatórios e corridas e ajustar estratégias.





E-Prix São Paulo- abertura da Temporada 2024/2025

GEN11 Evo da Equipe Maserati.

6 de dezembro

Shakedown, treino livre 1

7 de dezembro

Treino Livre 2, classificação e corrida

Local: Sambódromo do Anhembi - São Paulo

Ingressos: a partir de R$167,50