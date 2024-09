A Ranger Raptor desafia o asfalto, a terra, a areia e trilhas radicais sem comprometer o conforto. Versátil, o motor V6 3.0 biturbo, a transmissão automática, a tração 4x4 e recursos eletrônicos garantem alto desempenho com segurança em qualquer terreno. Rodamos 500 quilômetros por cidades e estradas gaúchas com a picape média mais rápida do país. A Ford Ranger Raptor tem preço a partir de R$ 469.700.