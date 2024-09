O Audi Q7 chega em pré-venda. Atualizações visuais, no interior e na tecnologia, como iluminação personalizável nos faróis estão entre os destaques. O utilitário esportivo de sete lugares pode receber os faróis HD Matrix LED com laser como farol alto adicional e luzes diurnas digitais com assinaturas luminosas selecionáveis. Em pré-venda, o Audi Q7 tem preço sugerido de R$ 691.990.