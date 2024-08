Mercedes EQE 350+ e EQS 450 4Matic chegam ao Brasil

Os novos Mercedes-Benz EQE 350+, nas versões Sedan e utilitário esportivo, e o EQS 450 4Matic utilitário esportivo chegam ao Brasil. Com os novos modelos, a marca alemã tem a maior gama de veículos 100% elétricos de luxo no país. Ao todo, são sete opções entre sedãs e utilitários esportivos. Disponíveis nas concessionárias por encomenda, os preços sugeridos são de R$ 649.990, no Mercedes-Benz EQE 350+ Sedan, R$ 649.900 no EQE 350+ SUV, e R$ 939.900 no EQS 450 4Matic SUV.