O Audi Q3 tem nova configuração Performance Black Plus. A versão topo de linha que amplia a família de veículos da marca alemã conta com opções utilitário esportivo e Sportback. O visual traz para-choques na cor da carroceria e detalhes em preto brilhante. O Audi Q3 Performance Black Plus tem preços a partir de R$ 358.990, na opção utilitário esportivo, e de R$ 378.990, na Sportback.