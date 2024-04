A queda da taxa de juros, melhores condições da economia e avanço na concessão de credito deverão impulsionar a venda de veículos no Rio Grande do Sul nos próximos meses. O crescimento poderá chegar a 11,5% ante a previsão inicial de 10% feita no final do ano passado. Mesmo com o aumento das vendas, o registro de carros no Estado caiu da sétima para a oitava posição.



O crescimento do setor em 2024 é visto com otimismo pelo presidente do Sincovid/Fenabrave-RS, Jefferson Fürstenau. O executivo destaca a retomada de segmentos como automóveis e comerciais leves que apresentaram no trimestre crescimento superior aos índices nacionais.



Baseado nos números, o presidente das entidades dos concessionários gaúchos acredita na possibilidade de um crescimento ainda maior do que os 10% previstos. Se continuar a redução da Selic e com a taxa de juros menor, o avanço da venda de veículos poderá chegar a 11,5%. Fürstenau lembra que o automóvel depende do financiamento e com juros menores permitem alongar os prazos.