A Suvesa completa 60 anos de atividades como concessionária Scania. Como reconhecimento a história de sucesso da empresa gaúcha, a montadora sueca lança a Edição Especial Suvesa 60 anos dos caminhões pesados Super 460 R 6x2 e 560 R 6x4 e dos Plus R 450 6x2 e R 540 6x4. São 60 unidades numeradas com condições especiais de pagamento e exclusivas para os clientes do Rio Grande do Sul.