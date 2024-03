O carnaval e o menor número de dias úteis não impediram o crescimento da venda de veículos em fevereiro. Com 19 dias contra 22 em janeiro, os registros aumentaram pouco mais de 2% na comparação com o mês anterior. A Fiat manteve a rotina de líder do mercado e a picape Strada foi o carro mais vendido no país. Das chinesas, a BYD manteve a 10º posição e a GWM foi a 16º colocada à frente de marcas tradicionais.