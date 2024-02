O Mercedes-Benz Classe E 2024, renovado e propulsão híbrida leve, avança na digitalização, na conectividade e nos recursos de inteligência artificial. Na 11ª geração, sedã traz aperfeiçoamentos visuais, no interior e na motorização. Em versão única, o Mercedes-Benz Classe E 300 Exclusive tem preço sugerido de R$ 639.900.



Com 16 milhões de unidades produzidas e mais de 75 anos no mercado, o Classe E é um dos modelos mais vendidos na história da Mercedes-Benz. Atualizado, na 11ª geração lançada no ano passado, o clássico sedã mostra a evolução da marca alemã com novos conceitos, inovações e tecnologias.