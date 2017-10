A Fiat revelou nesta semana o nome do futuro Argo sedã, que vai se chamar Cronos. O anúncio foi feito nas redes sociais da Fiat Argentina, país onde o modelo será produzido. O futuro sedã vai brigar por uma fatia do mercado com Chevrolet Prisma e Volkswagen Virtus.

Nome do novo sedã foi anunciado em ação publicitária da montadora italiana Fiat / divulgação

Para a revelação, a marca italiana produziu uma ação onde seis veículos participavam de uma corrida e, alinhados, formavam o nome Cronos. O título é uma alusão ao deus grego do tempo.

A Fiat diz que o novo modelo não será só uma versão do Argo, por isto outro nome. A ideia é também renovar a gama, conectando-se aos consumidores mais jovens. A novidade deve ter elementos visuais diferentes com relação ao Argo, mas mantendo boa parte da mecânica do hatch, que tem motores 1.0, 1.3 e 1.8.