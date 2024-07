Tem 14 lugares a mesa de jantar da casa de Clara Guaragna Kayser, 69 anos, e Sérgio Valério Kayser, 74, no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre. Quase metade das cadeiras, seis, é para os netos, uma “escadinha” que começa em Fernanda, 23, e desce até Maria Antônia, dois. Reunir a turma para as refeições, jogos de futebol e comemorações de aniversário é um dos principais prazeres do casal.