Ensinamentos passam de pais para filhos, de avós para netos, e vão moldando gerações. O núcleo das relações familiares mais próximas é essencial para a transmissão de valores, condutas e regras. Interdependentes, as pessoas se guiam umas pelas outras, fortalecendo laços. Sob o impacto da catástrofe das enchentes no Rio Grande do Sul, a importância dessas ligações se evidencia ainda mais neste momento.