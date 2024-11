A reclamação mais antiga da torcida com a Seleção Brasileira

Não tem jogo da Seleção Brasileira no território nacional que não haja a súplica de torcedores por uma aproximação maior com a equipe do Brasil. Mesmo com um time de poucas estrelas mundiais, o assédio em Salvador é grande e o sonho de ver um simples treino existe. Em pleno feriadão, não foram poucos os baianos de todas as idades que se reuniram em frente ao estádio Barradão na esperança de acompanhar as atividades da equipe de Dorival Júnior.