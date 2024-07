A cena de um ginásio completamente lotado, vibrante e feliz fez o Brasil se reencontrar com as Olimpíadas. Embora nossos atletas do tiro com arco Ana Luiza Caetano e Marcus Vinícius D'Almeida já estivessem em ação nas suas provas, foi no handebol feminino que se deu o esperado reencontro.