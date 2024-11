O difícil jogo que o Inter terá pela frente

A invencibilidade do Inter criou muita expectativa no torcedor colorado. Impossível não ficar empolgado com o desempenho que o time treinado por Roger Machado tem apresentado. Claro que a sequência de 14 jogos sem perder potencializa a fase da equipe. Mas, claramente, não somos reféns desses números. A forma como o Colorado joga é tão sólida que um resultado negativo não é capaz de acabar com o momento positivo.