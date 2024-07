O sábado (20) é de Brasileirão, mas a cabeça do Inter está na próxima terça-feira, para o confronto de volta diante do Rosário Central. A temporada não pode acabar tão cedo para o Colorado. Jogar até dezembro brigando por uma vaga em Libertadores é muito pouco para um time que foi montado com o objetivo de conquistar títulos. O projeto do clube também estará em jogo.