As opiniões sobre Eduardo Coudet são as mais diversas. Alguns sentem saudade do treinador e outros vibraram com sua saída do comando técnico colorado. Os números e resultados do argentino não foram positivos. O time que a direção colocou em suas mãos poderia e tinha obrigação de render mais dentro de campo. A grande questão é que, gostando ou não, o Inter precisa seguir em frente.