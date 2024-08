A falta de um setor de psicologia no clube externa a desorganização do futebol colorado. Falar disso está longe de ser oportunismo. O time está dando sinais de desequilíbrio há muito tempo. As críticas à postura que os jogadores assumem em confrontos de extrema importância deixa claro que algum fator está desalinhado no ambiente do clube. Esse apoio mental é básico quando pensamos na estrutura de uma instituição com o tamanho do Inter.