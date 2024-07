Jogar em casa está se tornando um pesadelo para o Inter

O que foi sentido pelo torcedor colorado na noite desta quarta-feira (10) é uma melancolia de tamanho indescritível. Nenhum torcedor, seja de qual for o time, merece ver seu clube sendo representado com tamanha falta de identidade dentro de campo. A atuação apática do Inter dispensa qualquer tipo de avaliação. Foi uma das piores performances que o Beira-Rio já presenciou.